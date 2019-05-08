محافظ بورسعيد يحيل مسئولين في مركز شباب القابوطي للتحقيق

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:
أحال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، مسئولين في مركز شباب القابوطى للتحقيق، وذلك بعد زيارته المفاجأة للمركز، ورصده الإهمال الشديد بملاعبه ومنشآته والأوضاع المتردية للمركز والتى تحول دون مباشرة دوره فى خدمة شباب المناطق المحيطة.
واستدعي المحافظ دكتور علي ابو سمرة، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، لتعيين مدير جديد للمركز، موجها بالبدء فى تطوير منشأت وملاعب المركز والاسراع باطلاق خدماته الرياضية والثقافية والاجتماعية والترفيهية لجموع شباب الضواحى ومنطقة القابوطى خلال المرحلة المقبلة.
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