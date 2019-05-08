حبس قائد "أتوبيس الموت" في الشرقية على ذمة التحقيق

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

قررت النيابة العامة في مدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، حبس قائد أتوبيس يُدعى "سعد.ح.ع" 57 سنة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وقررت النيابة حبس السائق على خلفية توجه الاتهام له بالتورط في الحادث الذي وقع قبل يومين، وراح ضحيته 4 أشخاص، وأصيب 20 آخرين، إثر تصادم بين الأتوبيس وسيارة نقل بطريق "بلبيس – العاشر من رمضان" بالقُرب من مدخل مدينة العاشر من رمضان.

كان اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث تصادم بين أتوبيس رُكاب وسيارة نقل بطريق "بلبيس – العاشر من رمضان" بالقُرب من مدخل مدينة العاشر من رمضان، ما أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 20 آخرين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى "بلبيس" المركزي؛ لتلقي الإسعافات اللازمة، فيما تبين حاجة 5 حالات للتحويل إلى مستشفى "الأحرار" التعليمي، ودخول اثنين منهم عمليات "عظام، وجرى التحفظ على الجثث بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.