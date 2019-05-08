الوادي الجديد تطرح شتلات فاكهة مُحسنة وراثيًا للمزارعين

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:
أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، طرح شتلات فاكهة محسنة وراثيًا أمام المزارعين لدعم مشروعات الاستصلاح والإنتاج الزراعي.
وقال الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، إنه جري توفير أصناف عالية الجودة من شتلات الفاكهة، وذلك بمقر إدارة البساتين بمديرية الزراعة، لافتا إلى أن هذه الشتلات محسنة وراثيا، وخالية من الأمراض، وذات إنتاجية عالية.
وأضاف وكيل الوزارة، أن الأصناف التي جري توفيرها تشمل زيتون، وجوافة، وليمون، ومانجو زبدية، ومانجو عويسي، ومانجو نعومي، وبرتقال، ويوسفي وعنب.
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