بالصور.. محافظ دمياط تضع إكليل الزهور على نصب الجندي المجهول

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم
شهدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اليوم الأربعاء، يرافقها اللواء طارق مجاهد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإقليم احتفالية المحافظة بعيدها القومي ووضعت إكليل الزهور على النصب التذكارى للجندى المجهول، بحضور لفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.
وقالت الدكتورة منال عوض إن المحافظة تحتفل بعيدها القومي في الثامن من مايو كل عام تمجيدًا لنضال أبنائها فى مقاومة الحملة الصليبية عام ١٢٥٠ من خلال ملحمة وطنية رائعة.
وأوضحت مدى ترابط الشعب المصري على مر العصور فى الدفاع عن أراضيه، كما توجهت المحافظ بالتهنئة لأبناء دمياط بهذه المناسبة داعية الله أن يعم الخير والأمان على كافة ربوع مصر كما وجهت التحية لشهداء الوطن الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم دفاعا عن أراضيها.
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