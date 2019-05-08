محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:
اندلع منذ قليل حريق بجمعية المهندسين العرب، بمنطقة "بساتين بركات" التابعة لمركز ومدينة بلبيس، بمحافظة الشرقية، اليوم الأربعاء، وهرعت سيارات الحماية المدنية لمكان الحريق للسيطرة عليه وإخماده.
تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا بنشوب حريق بجمعية المهندسين العرب الكائنة بمنطقة "بساتين بركات" التابعة لمركز ومدينة بلبيس.
وجرى إخطار إدارة الحماية المدنية للسيطرة على الحريق بإشراف العميد أحمد الشوادفي مدير الحماية المدنية.
كانت هذه تفاصيل خبر نشوب حريق في جمعية المهندسين العرب بالشرقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.