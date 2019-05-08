نشوب حريق في جمعية المهندسين العرب بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

اندلع منذ قليل حريق بجمعية المهندسين العرب، بمنطقة "بساتين بركات" التابعة لمركز ومدينة بلبيس، بمحافظة الشرقية، اليوم الأربعاء، وهرعت سيارات الحماية المدنية لمكان الحريق للسيطرة عليه وإخماده.

تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا بنشوب حريق بجمعية المهندسين العرب الكائنة بمنطقة "بساتين بركات" التابعة لمركز ومدينة بلبيس.

وجرى إخطار إدارة الحماية المدنية للسيطرة على الحريق بإشراف العميد أحمد الشوادفي مدير الحماية المدنية.