ألمانيا / صباح اليوم، إصابة 20 شخصًا على الأقل في إصطدام قطارٍ بشاحنة

وكالات- أصيب 20 شخصا على الأقل في حادث قطار بالقرب من مدينة ريندسبورج شمالي ألمانيا صباح اليوم الأربعاء 8 ماي 2019 . واصطدم القطار بشاحنة عند معبر قطارات في منطقة ألت دوفنشتيت. Advertisements وبحسب المعلومات الأولية للشرطة، أصيب شخص بجروح خطيرة على الحياة، كما أصيب تسعة آخرون بإصابات بالغة، بينما أصيب 10 بإصابات طفيفة. وتسبب الحادث في عرقلة حركة القطارات بين مدينتي هامبورج وفلينزبورج.

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