طهران: الدول الأوروبية تعلن تمسكها بالاتفاق النووي.. ولكن

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الأربعاء، أن انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي غير قانوني، مشددا علي ضرورة عدم منحها الفرصة لإفشاله.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) عن ظريف قوله - في

مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي سيرجي لافروف - "إن الاتفاق النووي نجاح للدبلوماسية الدولية.. وطهران مهتمة بتطبيقه والالتزام به.. لافتا إلى أن الدولالأوروبية تعلن تمسكها بالاتفاق النووي لكنها لا تفعل شيئا يثبت ذلك".وأضاف "بحثنا عدة قضايا مختلفة ومواقفنا متطابقة مع روسيا في أمور كثيرة.. مشيرا إلى أن منصة أستانا هي الطريق الوحيد لحل الأزمة في سوريا، رغم العوائق التي يضعها البعض"، على حد تعبيره.