اخبار العالم

مقتل وإصابة 14 من عناصر طالبان غرب أفغانستان

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

سقط 14 من مسلحي طالبان من بينهم اثنان من قيادات الحركة ما بين قتيل وجريح خلال عمليات للقوات الخاصة الأفغانية في إقليم فراه غرب أفغانستان.


وذكر فيلق ظفار 207 الأفغاني في بيان - نقلته وكالة خامة برس

الأفغانية اليوم الأربعاء - أن العمليات تم شنها في قريتين على مشارف إقيلم فراه.
وأضاف البيان أن 6 مسلحين من بينهم أحد قادتهم ويدعى أسد قتلوا خلال العمليات بينما
ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D
أصيب 8 آخرون.


وأشار البيان إلى أن أحد القادة ويدعى رحمت قد أصيب بإصابات بالغة خلال العمليات، كما أشار إلى أن القوات الخاصة صادرت مجموعة اتصالات لاسلكية ودراجة بخارية خلال نفس العمليات.


ومن جانبها لم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومية من بينها حركة طالبان على هذه الأنباء حتى الآن.
 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل وإصابة 14 من عناصر طالبان غرب أفغانستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا