مقتل وإصابة 14 من عناصر طالبان غرب أفغانستان

سقط 14 من مسلحي طالبان من بينهم اثنان من قيادات الحركة ما بين قتيل وجريح خلال عمليات للقوات الخاصة الأفغانية في إقليم فراه غرب أفغانستان.
الأفغانية اليوم الأربعاء - أن العمليات تم شنها في قريتين على مشارف إقيلم فراه.
وذكر فيلق ظفار 207 الأفغاني في بيان - نقلته وكالة خامة برس
وأضاف البيان أن 6 مسلحين من بينهم أحد قادتهم ويدعى أسد قتلوا خلال العمليات بينما
وأشار البيان إلى أن أحد القادة ويدعى رحمت قد أصيب بإصابات بالغة خلال العمليات، كما أشار إلى أن القوات الخاصة صادرت مجموعة اتصالات لاسلكية ودراجة بخارية خلال نفس العمليات.
ومن جانبها لم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومية من بينها حركة طالبان على هذه الأنباء حتى الآن.
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