يونكر: الاتحاد الأوروبي يواصل دعم أوكرانيا على طريق الإصلاحات

أعلن رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، أن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعم أوكرانيا على طريق الإصلاحات وتحقيق التكامل الأوروبي.

وفي بيان نقلته وكالة أنباء (يوكرين فورم)

الأوكرانية اليوم الأربعاء - أشاد يونكر بالانتخابات الرئاسية في أوكرانيا، والتي أكدت التزام الدولة بالقيم الديمقراطية الأوروبية، وأكدأن الاتحاد الأوروبي سوف يواصل دعم أوكرانيا والشعب الأوكراني على طريق الإصلاحات والتكامل الأوروبي".

كما أشاد يونكر بالدور البارز للرئيس الأوكراني المُنتهية ولايته بترو بوروشينكو، في تعزيز جدول أعمال أوكرانيا الساعي لتحقيق التكامل الأوروبي.