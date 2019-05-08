يونكر: الاتحاد الأوروبي يواصل دعم أوكرانيا على طريق الإصلاحات

أعلن رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، أن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعم أوكرانيا على طريق الإصلاحات وتحقيق التكامل الأوروبي.
وفي بيان نقلته وكالة أنباء (يوكرين فورم)الأوكرانية اليوم الأربعاء - أشاد يونكر بالانتخابات الرئاسية في أوكرانيا، والتي أكدت التزام الدولة بالقيم الديمقراطية الأوروبية، وأكد
كما أشاد يونكر بالدور البارز للرئيس الأوكراني المُنتهية ولايته بترو بوروشينكو، في تعزيز جدول أعمال أوكرانيا الساعي لتحقيق التكامل الأوروبي.
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