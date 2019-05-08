مصدر روسي: لم نتوصل لأسباب حادث تحطم الطائرة "سوخوي"

قال مصدر روسي بلجنة الطيران الدولية، ومقرها موسكو، إن الخبراء لم يتمكنوا من التوصل لأية استنتاجات بشأن الأسباب وراء حادث تحطم الطائرة "سوخوي سوبرجيت 100" بمطار شيريميتيفو الروسي يوم الأحد الماضي .

وأضاف المصدر في تصريح لوكالة أنباء /تاس/

الروسية اليوم الأربعاء: " المحققون ليس لديهم بعد بيانات من شأنها أن تمكنا من الحديث عن الأسباب وراء الحادث وما إذا كان قائدو الطيارة ومسئولو الخدمات الأرضية وغيرهم قد تصرفواعلى النحو الصحيح في حالة الطوارئ".وأوضح المصدر أن التحقيق في مرحلته الأولى الآن مضيفا أنه : " جار فك شفرة الصناديق السوداء وتم نسخ المعلومات من مسجل الصوت" مشيرا إلى أن وضع مسجل بيانات الرحلة أكثر تعقيدا، إذ إنه تم تدميره. ويحدونا الأملبأن نتمكن من فك شفرة البيانات بشكل كامل".