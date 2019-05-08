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الكرملين يحذر أمريكا من استفزاز إيران

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قال الكرملين، اليوم الأربعاء، إن إيران تعرضت لاستفزاز سبب تراجعها عن بعض بنود الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بسبب ضغوط خارجية ملقيًا باللوم في ذلك على الولايات المتحدة.

وقالت إيران في وقت سابق

اليوم الأربعاء إنها بدأت التراجع عن أجزاء من التزاماتها بمقتضى الاتفاق وهددت بالقيام بالمزيد إذا لم توفر القوى العالمية الحماية لها من العقوبات
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الأمريكية، بعد عام من انسحاب واشنطن من الاتفاق.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين في مؤتمر صحفي "الرئيس بوتين تحدث مرارًا عن عواقب خطوات غير مدروسة فيما يتعلق بإيران وأعني بذلك قرار واشنطن الانسحاب من الاتفاق.. الآن نرى أن هذه العواقب بدأت تحدث".

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