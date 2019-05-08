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بريطانيا تصف تعليق إيران العمل بالتزامات في الاتفاق النووي ب"الخطوة غير المرحب بها"

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اتهم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي مع طهران ب"عدم الوفاء بأي من التزاماتها" بعد انسحاب واشنطن من هذا الاتفاق العام الماضي، وقال ظريف في ختام لقاء مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو، إنه بمعزل عن الصين وروسيا فإن "الدول الباقية الموقعة على الاتفاق لم تف بأي من التزاماتها" بعد الانسحاب الأميركي، مشيرا إلى ألمانيا فرنسا والمملكة المتحدة، الدول الاخرى الموقعة على الاتفاق.

من جانبه حضت ألمانيا إيران على "التطبيق الكامل" للاتفاق النووي، بعد إعلان طهران تعليق بعض التزاماتها الواردة في الاتفاق الموقع عام 2015، وقال المتحدث باسم المستشارة أنجيلا ميركل شتيفن سايبرت، إن برلين تريد الحفاظ على الاتفاق مضيفا "نحن كأوروبيين، كألمان، سنقوم بدورنا ونتوقع تطبيقا كاملا من إيران أيضا".

ووصفت بريطانيا تعليق طهران العمل بالتزامات في الاتفاق النووي ب"الخطوة غير المرحب بها".


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