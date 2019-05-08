بريطانيا تصف تعليق إيران العمل بالتزامات في الاتفاق النووي ب"الخطوة غير المرحب بها"

من جانبه حضت ألمانيا إيران على "التطبيق الكامل" للاتفاق النووي، بعد إعلان طهران تعليق بعض التزاماتها الواردة في الاتفاق الموقع عام 2015، وقال المتحدث باسم المستشارة أنجيلا ميركل شتيفن سايبرت، إن برلين تريد الحفاظ على الاتفاق مضيفا "نحن كأوروبيين، كألمان، سنقوم بدورنا ونتوقع تطبيقا كاملا من إيران أيضا".
ووصفت بريطانيا تعليق طهران العمل بالتزامات في الاتفاق النووي ب"الخطوة غير المرحب بها".
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