الجيش اليمني يفشل محاولات تقدم ميليشيات الحوثي في البيضاء ويكبدها خسائر فادحة

أفشلت قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية محاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران التقدم في مديرية الزاهر جنوب غربي محافظة البيضاء وسط اليمن.

وأفاد موقع (سبتمبر نت) التابع لوزارة الدفاع اليمنية أن قوات الجيش اليمني أفشلت محاولة ميليشيات الحوثي في التقدم إلى ميمنة منطقة الحبج في آل حميقان بمديرية الزاهر بالمحافظة، وأجبرتها على التراجع بعد أن كبدتها خسائر كبيرة في القتلى والجرحى، وتدمير آليات قتالية لها.

وواصلت ميليشيات الحوثي الإرهابية بانتهاك اتفاق السويد بقصفها للمدنيين في قرى آل حميقان بشكل عشوائي دون وقوع أي خسائر.