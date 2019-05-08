روسيا: تخلّي إيران عن تعهدات نووية سببه تهور أميركا

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أعلن الكرملين الأربعاء أن قرار طهران وقف تنفيذ بعض بنود الاتفاق النووي جاء نتيجة للخطوات المتهورة لواشنطن، بحسب ما أفادت وسائل إعلام روسية.

كما قال إن إيران تعرضت لاستفزاز سبب تراجعها عن بعض بنود الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بسبب ضغوط خارجية، ملقيا باللوم في ذلك على الولايات المتحدة.

إلى ذلك، نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قوله لنظيره الروسي سيرغي لافروف الأربعاء إن قرار طهران التراجع عن بعض التزاماتها الطوعية في اتفاقها النووي مع القوى العالمية قانوني.

وأبلغ ظريف، الذي يزور موسكو لإجراء محادثات، لافروف بأن الإجراءات الإيرانية لا تنتهك البنود الأصلية للاتفاق النووي وبأن أمام طهران الآن 60 يوماً لاتخاذ الخطوات الدبلوماسية اللازمة.

وأعلنت إيران في وقت سابق الأربعاء أنها ستقلص القيود المفروضة على برنامجها النووي بموجب الاتفاق المبرم في عام 2015 مع القوى العالمية، وهددت بفعل المزيد، بما في ذلك تخصيب اليورانيوم بمستوى أعلى، إذا لم توفر لها الدول الموقعة على الاتفاق حماية من العقوبات الأميركية.

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في حين شددت فرنسا الأربعاء على ضرورة التزام إيران بالاتفاق النووي. وأكدت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارليم، في مقابلة تلفزيونية أنه إذا لم تحترم إيران التزاماتها النووية فإن مسألة إعادة تفعيل آلية العقوبات ستكون مطروحة.

كما أوضحت أن ما من شيء أسوأ من خروج إيران من الاتفاق النووي، مضيفة أن الأوروبيين يريدون استمرار الاتفاق.

المصدر: وكالات