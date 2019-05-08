انفجار قوي هز وسط كابول

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 8 مايو 2019 02:12 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 8 مايو 2019 02:12 مساءً - مشاركة

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

هز انفجار قوي وسط كابول، اليوم الأربعاء، ما أدى الى ارتفاع سحب الدخان الاسود فوق العاصمة الافغانية كما أعلنت الشرطة.

وقال الناطق باسم شرطة المدينة فردوس فرامورز عبر “فرانس برس”: “يمكنني تأكيد وقوع انفجار في منطقة شار-اي-ناو في كابول. ونحن نتحقق من التفاصيل”.

Advertisements

المصدر وكالات