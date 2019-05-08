انفجار قوي هز وسط كابول

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هز انفجار قوي وسط كابول، اليوم الأربعاء، ما أدى الى ارتفاع سحب الدخان الاسود فوق العاصمة الافغانية كما أعلنت الشرطة.
وقال الناطق باسم شرطة المدينة فردوس فرامورز عبر “فرانس برس”: “يمكنني تأكيد وقوع انفجار في منطقة شار-اي-ناو في كابول. ونحن نتحقق من التفاصيل”.
المصدر وكالات
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