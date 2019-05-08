اخبار العالم

انفجار قوي هز وسط كابول

0 نشر
Zeina 0 تبليغ

Advertisements
كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 8 مايو 2019 02:12 مساءً - مشاركة

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

هز انفجار قوي وسط كابول، اليوم الأربعاء، ما أدى الى ارتفاع سحب الدخان الاسود فوق العاصمة الافغانية كما أعلنت الشرطة.

وقال الناطق باسم شرطة المدينة فردوس فرامورز عبر “فرانس برس”: “يمكنني تأكيد وقوع انفجار في منطقة شار-اي-ناو في كابول. ونحن نتحقق من التفاصيل”.

Advertisements

 

المصدر وكالات

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر انفجار قوي هز وسط كابول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا