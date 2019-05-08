تفاصيل التحقيق مع البشير.. أموال عائلية وعقارات وأرصدة

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نقلت وسائل إعلام سودانية محلية عن مصادر وصفتها بالموثوقة، تفاصيل تحقيقات النيابة بشأن فساد الرئيس المخلوع عمر البشير وأسرته.
وأفادت تلك المصادر أن تحقيقات النيابة العامة مع البشير تركزت على العقارات والأرصدة في البنوك، إلى جانب المنازل التي يعيش فيها أفراد من عائلته، بالإضافة إلى المكاتب التي يعملون فيها.
وأشارت بعض الصحف المحلية الثلاثاء إلى “مراسلة النيابة لمسجل عام الأراضي من أجل مد المحققين بالعقارات التي يمتلكها الرئيس المخلوع وأسرته في ولاية الخرطوم والولايات الأخرى، فضلاً عن مخاطبة بنك السودان المركزي لمدهم بأرصدة البشير وأسرته في كل بنوك البلاد”.
وكشفت المصادر عن توصلهم إلى امتلاك البشير لعدد من العقارات بمناطق راقية في الخرطوم.
يذكر أن نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية كانت قد استجوبت البشير الأحد في تهم تتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي وغسل الأموال وتمويل الإرهاب
المصدر: – العربية.نت
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