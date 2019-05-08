تركيا.. السجن لأطباء انتقدوا التوغل العسكري بعفرين

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 8 مايو 2019 02:12 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

صدرت أحكام بالسجن على 11 عضوا من أعضاء اللجنة المركزية في “نقابة أطباء تركيا”، أكبر اتحاد طبي في البلاد، بعدما قاموا بإدانة علنية للهجمات العسكرية التي تشنها قوات الجيش التركي ضد الأكراد بعفرين في سوريا مطلع العام الماضي، وفقا لما نشره موقع شبكة “فوكس نيوز” نقلا عن وكالة “فرانس برس”.

وفي التفاصيل، أصدرت محكمة جزائية تركية حكما بالسجن لمدة 20 شهراً بتهمة “التحريض على الكراهية والعداء”. جاءت هذه الاتهامات عقابا على إصدار الأعضاء بيانا في أوائل العام الماضي، “انتقد التوغل العسكري التركي لاحتلال مدينة عفرين ذات الأغلبية الكردية آنذاك، وجاء في البيان أن الحرب هي أزمة صحة عامة من صنع الإنسان”.

وبحسب ما ورد، تلقت الطبيبة هاندي أربات على وجه الخصوص، عقوبة أشد، وصلت إلى 3 سنوات و3 أشهر و22 يوما، بسبب إدانتها بما تم وصفه بـ”الدعاية الإرهابية” لمجرد أنها عبرت عبر وسائط التواصل الاجتماعي عن تعاطفها مع المقاتلات الكرديات، اللاتي لعبن دورا بارزا في المعركة ضد تنظيم داعش الإرهابي.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أدان في عجالة مجموعة الأطباء، ووصفهم بأنهم “زمرة من العبيد غير الأكاديميين الغافلين الذين يخدمون أهدافا إمبريالية”.

وتعتبر الحكومة التركية وحدات حماية الشعب الكردي (YPG)، التي تقوم بالتنسيق مع الولايات المتحدة في محاربة داعش في سوريا، مجموعة إرهابية، ومجرد جناح لحزب العمال الكردستاني المدرج ضمن الكيانات الإرهابية منذ زمن طويل.

وتضم نقابة الأطباء التركية ومقرها أنقرة حوالي 83000 عضو، ينتشرون في عشرات المحافظات، وتحظى باحترام وتقدير معظم المجتمع الدولي بصفتها واحدة من أكثر اتحادات الأطباء احترافية في تركيا.

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وتعهد رئيس النقابة سنان أديامان، وهو أحد من صدرت ضدهم الأحكام بالسجن، باستئناف الأحكام.

فيما تضامنت جماعات حقوق الإنسان الأخرى ذات الصلة بدعم مسيرة كفاح الأطباء الأتراك.

وقالت دونا ماكاي، المدير التنفيذي لمنظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان ومقرها الولايات المتحدة (PHR)، في بيان عقب صدور الحكم القضائي: “إن قرار المحكمة غير المبرر هو مستوى جديد في الهجمات التي تستهدف الأطباء وممارسة الرعاية الصحية، والتي أصبحت شائعة حاليا في تركيا”.

وأضافت ماكاي: “إن الحكم على الأطباء الذين تحدثوا بشجاعة عن تأثير الحرب على المدنيين الأبرياء يمثل إهانة لكل من حرية التعبير والدور الحاسم الذي يلعبه الأطباء المهنيون في تسليط الضوء على المواقف التي تشكل خطرا على الصحة العامة والرعاية الصحية”.

المصدر: دبي – العربية.نت