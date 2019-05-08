كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهند تحقق مع داعشي على صلة بهجمات سريلانكا بعد ترحيله من قطر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت صحيفة "هندوستان تايمز" أن الاستخبارات الهندية الوطنية تحقق مع مشتبه به من داعش له صلات مزعومة مع رياس أبو بكر المعروف باسم أبو دجانة -عضو في وحدة دزار القصيد في ولاية كيرالا الهندية والذي تم اعتقاله الأسبوع الماضي- من الدوحة مساء الثلاثاء، حسبما قال مسؤول في مكتب المخابرات مطلع على التطورات.

و قال مسؤول في الاستخبارات الهندية إن فيصل، وهو من مواليد ولاية كيرالا، كان على اتصال دائم بأبو بكر، الذي تم اعتقاله الأسبوع الماضي، ويُزعم أن الأخير كان يخطط لهجمات انتحارية في ولاية كيرالا بعد أن ألهمه العقل المدبر لتفجيرات سريلانكا، مولوي زهران بن هاشم، زعيم حزب التوحيد الوطني.

وصرح الضابط: "يمكن أن يكون فيصل على اتصال أيضًا مع عبد الرشيد عبد الله، قائد وحدة داعش في ولاية كارجالا في ولاية كيرالا، حيث سافر 22 شخصًا من بينهم نساء وأطفال إلى إقليم نانغارهار في أفغانستان للقتال من أجل داعش".

وأضاف أن اسم فيصل تلاشى أثناء استجواب أبو بكر، الذي ما زال محتجزًا لدى وكالة الاستخبارات الوطنية، وبعد ذلك تم ترحيل فيصل إلى دلهي من الدوحة بجهود دبلوماسية من الحكومة.

وتشك الوكالات في أن أعضاء داعش، بمن فيهم أبو بكر، فيصل، عبد الله (في أفغانستان) وآخرين كانوا يخططون لشيء كبير في الهند أيضًا.

