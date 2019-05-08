كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "بومبيو" في لندن لمناقشة "العلاقة الخاصة" بين بريطانيا وأمريكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقوم وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، بزيارة إلى لندن لإجراء محادثات مع المسؤولين البريطانيين حول وضع العلاقة الخاصة بين الدولتين وسط توترات متصاعدة مع إيران وعدم اليقين بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأوردت شبكة "فوكس نيوز"، أن "بومبيوط سيلتقي، اليوم الأربعاء، برئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، ووزير الخارجية جيريمي هانت، ويلقي في وقت لاحق خطابًا حول إمكانات تحسين العلاقات بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وفي أول حدث له في العاصمة البريطانية، في اجتماع حول الحرية الدينية مع "هانت" وزعماء الأديان البريطانية، بمن فيهم رئيس أساقفة كانتربيري جوستين ويلبي، أخبر "بومبيو" المشاركين أن إدارة "ترامب" ملتزمة بحقوق جميع الناس في العبادة كما يحلو لهم.

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وقال: "في الولايات المتحدة في دستورنا، التعديل الأول، إنه أساسي لواجبنا".

شكر رئيس أساقفة كانتربيري، "بومبيو" على اهتمام الإدارة بهذا الأمر، مشيرًا إلى أن المسيحيين في الشرق الأوسط وأفريقيا والأقليات الدينية في كل مكان يتعرضون للتهديد. لكنه أبدى أيضًا ملاحظة تحذيرية عندما أخبر "بومبيو"، أن الاختراعات العسكرية الأجنبية غالبًا ما تكون لها عواقب وخيمة على الحريات الدينية.

وقال: "عندما يتعلق الأمر بمصالح الأقليات الدينية، يمكن أن يكون للتدخلات الأجنبية في كثير من الأحيان آثار خطيرة وطويلة الأجل".