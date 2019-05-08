كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصدر: أمريكا تدفع إيران إلى انتهاك الاتفاق النووي لإعلانها تهديدًا أمنيًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مصدر دبلوماسي في بروكسل، أن الولايات المتحدة تدفع إيران إلى "ارتكاب خطأ وخرق التزاماتها" بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة، والمعروفة باسم الاتفاق النووي الإيراني.

وأضاف المصدر لوكالة "سبوتنيك": "في هذه الحالة، سيكون لدى الولايات المتحدة سبب لتعلن للعالم أن إيران تشكل تهديدًا للأمن الدولي".