كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 65 ألف طالب يوقعون على شكوى بسبب صعوبة الامتحان فى ألمانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب الآلاف من الطلاب الألمان عن غضبهم في امتحان الرياضيات الذي يعتقدون أنه صعب للغاية.

ووقع نحو 65000 شخص على عريضة في ولاية بافاريا تُطالب بأن تكون الدرجات أكثر تساهلاً بعد أن واجهوا الاختبار، حتى أن أحد معلمي الرياضيات قال إن الأمر استغرق 15 ساعة لاستكمال الاختبار، عندما تم إعطاء التلاميذ 5 ساعات فقط.

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ومع ذلك، لم يكن هناك تعاطف من رئيس نقابة المعلمين السابق الذي قال إن الشكاوى كانت "سيركًا لجيل ندفة الثلج".

إن امتحانات المدرسة النهائية في ألمانيا - التي تسمى أبيتور - هي اختبار مرور يجب على جميع الطلاب الذين يرغبون في الالتحاق بالجامعة اجتيازها.

ووفقاً لصحيفة "ديلى ميل" اليوم، بدأت الالتماس في بافاريا، الطالبة ليزا مولر، بدعوة رؤساء التدريس إلى خفض الحد الأدنى لاجتياز الامتحان، قائلة إن الأسئلة كانت أصعب من أي امتحان سابق.