كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين: أمريكا تزيد من حدة التوتر بشأن الاتفاق النووي الإيراني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت السلطات في الصين، أن الولايات المتحدة "زادت من حدة التوتر" بشأن القضية النووية الإيرانية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، جينج شوانج، اليوم الأربعاء، إن الصين تقدر "التطبيق الصارم" لإيران لاتفاقها النووي لعام 2015، الذي انسحب منه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العام الماضي.

وأضاف "جينج"، أن الصين تدعو جميع الأطراف المعنية إلى ممارسة ضبط النفس وتجنب التوترات المتصاعدة.

جاءت تعليقات "جينج"، بعد تحرك واشنطن لنشر حاملة طائرات وجناح مهاجم لمواجهة تهديدات غير محددة من طهران.