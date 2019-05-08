كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 7 قتلى و17 مصابا ضحايا إطلاق نار داخل سجن بجواتيمالا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مسئولون فى جواتيمالا، ارتفاع حصيلة ضحايا إطلاق نار داخل أحد السجون بالأمس إلى 7 قتلى و17 مصابا.

وذكرت شبكة "يورونيوز" الأوروبية اليوم الأربعاء أن السلطات استعادت السيطرة بالكامل على سجن "بافون" الذى يضم 4137 نزيلا وفقا للإحصاءات الرسمية ويقع على بعد 16 كيلومترا من العاصمة جواتيمالا سيتي.

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بدوره، أوضح المسئول البارز بإدارة السجون كاميلو جيلبرتو موراليس إن إطلاق النار وقع فى أحد أجزاء السجن بعد أن اندلعت مشاجرة بين النزلاء.