كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسؤول روسي: قرار إيران بخصوص الاتفاق النووي هو احتجاج دبلوماسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعليقا على قرار طهران وقف تنفيذ بعض بنود الاتفاق النووي، قال رئيس اللجنة الدولية في مجلس الاتحاد الروسي (مجلس الشيوخ للبرلمان)، قسطنطين كوساتشوف، إن قرار إيران هو احتجاج دبلوماسي.

وقال كوساتشوف: "لا يمكن الترحيب بالقرار الذي اتخذته إيران، لأننا جميعا أردنا لو أنه تم الحفاظ على الصفقة حول البرنامج النووي الإيراني".

وأضاف المسؤول الروسي: "آمل أن يقتصر كل ذلك على الدبلوماسية، ولا تنسحب إيران من الاتفاق".

Advertisements

وأوضح أن قرار إيران هو نتيجة مباشرة لانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، الذي أعلنه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، العام الماضي في مثل هذا اليوم.

وأعلنت طهران، اليوم الأربعاء، وقف تنفيذ بعض بنود الاتفاق النووي، وأبلغت سفراء الدول التي لا زالت رسميا في الاتفاق (روسيا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا والصين) بخطوتها هذه.

وقال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، في كلمة ألقاها اليوم، إن طهران ستتراجع عن الخطوات التي أعلنتها اليوم، إن عادت أطراف الاتفاق للالتزام به قبل مضي 60 يوما، مضيفا أن بلاده ستتخذ خطوات صارمة ومضاعفة في حال رفضت أطراف الاتفاق النووي الأخرى الالتزام به.