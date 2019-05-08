كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اعتقال مراهق احتجز رهائن في متجر جنوبي فرنسا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتقلت الشرطة الفرنسية مراهق كان يحتجز أربع نساء كرهائن لساعات في أحد المتاجر الصغيرة في جنوب فرنسا بعد مواجهة استمرت لساعات.

وقالت الشرطة، إن الشاب البالغ من العمر 17 عامًا، احتُجز قبل منتصف الليل بقليل دون وقوع أي حادث، بعد ساعات من إطلاق سراح الرهائن في بلدة بلاجناك، على مشارف مدينة تولوز.

وذكرت صحيفة "لا ديبيش" المحلية، اليوم الأربعاء، أن المراهق كان معروفًا للسلطات بسبب السرقة، ولأنه تم اعتقاله على هامش مظاهرة لـ"السترات الصفراء".