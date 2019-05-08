كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جماعات حقوقية: الحكومة الماليزية فشلت في إصلاح حقوق الإنسان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت منظمة "هيومن رايتس ووتش" ومنظمة العفو الدولية، اليوم الأربعاء، أن الحكومة الماليزية الجديدة فشلت في الوفاء بمعظم وعودها المتعلقة بإصلاح حقوق الإنسان في عامها الأول في السلطة.

وقالت "هيومن رايتس ووتش": "لكن معظم الإصلاحات المخطط لها إما تم تأخيرها أو سحبها، بعد رد فعل عنيف من قبل أحزاب المعارضة وجماعات الملايو المسلمة المحافظة".

ومن جانبه، قال فيل روبرتسون، نائب مدير المجموعة في آسيا، للصحفيين في كوالالمبور: "كان هناك الكثير من الحكومات التي تهب على الاتجاهات السياسية السائدة".