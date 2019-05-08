الأهلي يساند أزارو بعد أخبار رحيله المرتقب بسبب الضغط

بادر نادي الأهلي المصري إلى دعم لاعبه المغربي وليد أزارو، بعد الضغوطات الأخيرة التي عاشها بسبب قلة غزارته التهديفية مع المجموعة، وإبعاده في مناسبات عديدة عن التشكيلة الأساسية للمجموعة التي نافست محلياً وأيضا قاريا عبر بوابة دوري أبطال إفريقيا، قبل الإقصاء على يد ماميلودي صانداونز.

سامي قمصان، المدرب العام للنادي الأهلي المصري، خرج بتصريحات صحفية لوسائل إعلام محلية للتأكيد على المكانة الكبيرة التي يشغلها أزارو بقائمة المجموعة، مشدداً بأنه مهاجم أي فريق يريد تواجده بتشكليته.

المتحدث ذاته، نقل أيضاَ موقف الطاقم التقني لنادي القرن، قائلاً: ” الجميع لديه ثقة كاملة بوليد أزارو وما يقدم، لقد كان دائماً حاضراً في الأوقات الصعبة وساند الفريق لتحقيق الفوز سواء بأهدافه أو مشاركته البارزة، وتمريراته الحاسمة”.

وكانت تقارير إعلامية قد تحدث خلال الأيام القليلة الماضية، عن طلب اللاعب لتغيير الأجواء، بسبب ضغوطات الجماهير بالفترة الأخيرة التي لاحقته، قبل أن يخرج ممثل الأهلي المصري لدعم أزارو والحديث عن الشتبث به بطريقة غير مباشرة.