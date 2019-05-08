اعتقال خمسيني بتهمة الاتجار في القرقوبي وحجز 2640 قرص مخدر

تمكنت مصالح ولاية أمن القنيطرة، مساء أمس الثلاثاء، من توقيف شخص يبلغ من العمر 55 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار في أقراص الإكستازي والأقراص الطبية المخدرة.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأربعاء، أنه جرى توقيف المشتبه فيه بالسد القضائي بمدخل مدينة القنيطرة، وذلك أثناء وصوله على متن حافلة للنقل الطرقي قادمة من إحدى مدن شمال المملكة، حيث أسفرت عملية التفتيش عن العثور بحوزته على 1800 قرص إكستازي، بالإضافة إلى 840 قرص طبي مخدر من أنواع “فاليوم” و”ريفوتريل”، ليصل مجموع المواد المخدرة المحجوزة إلى 2640 قرص مخدر.

وأضاف المصدر ذاته، أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي المتورطين المفترضين في ترويج هذه المواد المخدرة.