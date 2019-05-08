بعد الجلسات العامة.. بدء الاقتطاع من تعويضات النواب المتغيبين عن أشغال اللجان

بعدما ظل الاقتطاع من تعويضات البرلمانيين يتعلق بغيابهم عن الجلسات العامة فقط، قال بلاغ لمجلس النواب، صدر اليوم الأربعاء، عقب اجتماع رئيس المجلس الحبيب المالكي أمس الثلاثاء مع رؤساء اللجان البرلمانية، إنه تقرر الشروع في تطبيق المقتضيات القانونية التي تنص على الاقتطاع من مبلغ التعويضات الشهرية الممنوحة للنائب والنائبة، بحسب عدد الأيام التي تغيب فيها عن أشغال اللجان.

وأوضح البلاغ، أن رئيس المجلس جدد بالتأكيد على واجبات الأعضاء في المشاركة الفعلية في أعمال اللجن، والجزاءات المطبقة في حالة الغياب عملا بمقتضيات الفصل 69 و105 و106 من النظام الداخلي لمجلس النواب.

وخلال نفس اللقاء، تداول المالكي ورؤساء اللجان الدائمة في موضوع سرية وعلانية اللجن، وقال البلاغ، إن المشاركون في الاجتماع استحضروا مقتضيات الدستور والنظام الداخلي لعمل اللجن، كما أكدوا على أهمية التواصل مع المحيط الخارجي وأهمية إصدار بلاغات إخبارية منتظمة لأعمال اللجن.

وتم التأكيد أيضا على إنجاز تقارير موجزة وذلك تطبيقا لأحكام المادة 110 من النظام الداخلي التي تنص على إنجاز تقارير موجزة من قبل مقرري اللجن الدائمة بمساعدة الطاقم الإداري حول المواضيع والقضايا التي تدرسها اللجنة، وتنشر هذه التقارير بالجريدة الرسمية للبرلمان مع مراعاة الفصل 68 من الدستور والمادة 96 من النظام الداخلي.