تنفس مرضى السرطان الصعداء، بعد معاناة طويلة مع وسائل النقل، حيث أحدثت شركة النقل الحضري “ألزا”، مطلع الأسبوع الجاري، في طنجة، خطا جديدا، يربط بين ساحة المغرب في حي “كاسطيا”، والمركز الجهوي للأنكولوجيا أحمد بن زايد لعلاج السرطان، الموجود في طريق الرباط.
وكشفت المعطيات المتوفرة أن الشركة المفوض لها تدبير النقل الحضري، دخلت على الخط، بعد مناشدة العديد من هيآت المجتمع المدني، بضرورة تخفيف المعاناة على مرضى السرطان، الذين يجدون صعوبة في التنقل من محل سكناهم إلى المركز، من أجل تتبع حصص العلاج .
وأضافت المعطيات ذاتها أن حافلات الخط الجديد، معدة خصيصا لمرضى السرطان، وذلك من أجل توفير جو مريح لهم، خلال رحلتهم صوب مركز العلاج.
كانت هذه تفاصيل خبر بشرى لساكنة طنجة.. خط حافلات جديد يربط وسط المدينة بمركز علاج السرطان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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