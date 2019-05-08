بعد سنوات من الغياب.. أمينة “طيور الجنة” تعود للغناء

تعود الشابة أمينة كرم، إلى الغناء، بعد سنوات من انقاطاعها عنه، وذلك عبر أغنية تصدرها في الأيام القليلة المقبلة بعنوان “يا رمضان”.

وتعاملت أمينة كرم، التي غابت عن الغناء منذ مغادرتها قناة” طيور الجنة ” قبل مدة طويلة ، مع الملحن وكاتب الكلمات ادريسي العربي، وهو من أشرف كذلك على إخراج على الكليب الذي أنجز بمدينة طنجة، فيما كان الإنتاج لشركة” زووم 7″.

وغابت أمينة كرم، عن الساحة الفنية منذ فسخ عقدها مع قناة “طيور الجنة” التي إشتهرت من خلالها عبر أداء أناشيد خاصة، قبل أن تتحول إلى وجه مشهور على موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام” بالمغرب.