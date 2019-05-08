الشمعة الـ82 للوداد..الجماهير “تٌشعل” البيضاء احتفالا بذكرى تأسيس النادي- فيديو

تحت سماء ملبدة بغيوم حمراء، في أولى الليالي الرمضانية، اشتعلت مدينة الدارالبيضاء، مساء أمس الثلاثاء، بنيران احتفالات أنصار أعرق الأندية في البطولة الوطنية، نادي الوداد الرياضي، بالذكرى الـ82 لتأسيسه.

وفي هذا الصدد، كتب نادي الوداد البيضاوي، في صفحته عبر “فايسبوك”، “نحتفل اليوم بعيد ميلاد نادينا: 82 سنة من المجد، 82 سنة من الإنجازات، والبطولات، 82 سنة على عرش الكرة المغربية”، وأضاف مهنئا جماهيره “كل عام ووداد الأمة بخير، مزيد من الألقاب، والبطولات بإذن الله”.

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أنصار “الشياطين الحمر”، اجتمعوا، ليلة أمس، في وقت متأخر، للاحتفال بذكرى تأسيس الوداد عام 1937، في مختلف أحياء مدينة الدارالبيضاء، حيث أطفؤوا شمعة ناديهم الـ82، وأشعلوا المدينة، في الوقت نفسه، بألوان الشهب، والألعاب النارية الحمراء، وأهازيج “عميد الأندية” كما يحلو لهم تسمية الفريق، وسط شعارات ترمز إلى ذكرى التأسيس.

يذكر أن الفريق الأحمر تأهل، الأسبوع الماضي، إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث يواجه نادي الترجي التونسي، بعد مبارتي الذهاب، والإياب، أمام “ماميلودي صنداونز” الجنوب إفريقي، بالإضافة إلى أنه تمكن، في الوقت نفسه، من تزعم سلم ترتيب البطولة الاحترافية “اتصالات المغرب”، قبل 5 جولات من النهاية.