مدرب برشلونة: أهداف ليفربول جاءت من أخطاء

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أبدى مدرب برشلونة الإسباني، إرنستو فالفيردي، استيائه بعد الخسارة الكبيرة أمام ليفربول الإنجليزي بأربعة أهداف دون مقابل، والإقصاء من الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وذكر فالفيردي، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا": "الشيء الأكثر ألما هو تكرار ما حدث ضد روما مرة أخرى، هذا هو العام الثاني الذي يتكرر فيه نفس السيناريو ونخرج مُجددًا، رغم أننا أردنا أن نكون أكثر تركيزًا لتجنب ذلك".

وأضاف "حين نمر بعثرة فعلينا أن نقضي عدة أيام صعبة مثل كل جماهيرنا، ولكن علينا أن نتخطى ما حدث وأن نعود مرة أخرى".

وتابع "رسالة إلى الجماهير؟ نحن آسفون للغاية.. ما يفعله لاعبو كرة القدم هو إسعاد جماهيرهم والجميع يتوقعون الفوز دائمًا، ولكن حين خسرنا كان الأمر مؤلما".

وأردف "الخصم بدأ بقوة شديدة وكان هدفهم الأول سريعا للغاية، على الرغم من أننا كنا في أجواء المباراة".

Advertisements

ونوه "ليفربول كان جيدا، وهجومي للغاية والخيارات التي كانت لدينا للتسجيل لم نستغلها، والنتيجة هي 4-0، ولكن حين تخسر لا يمكن تقديم أي أعذار".

وعن رأيه في الهدف الرابع، علق "لقد فاجئني وفاجأ الجميع، لقد كان رائعا وأخرجنا من المباراة، ولم يتركوا لنا وقتا للعودة، ولم أرى الكرة بوضوح لأنني رأيتها في الشباك.. ليفربول هو أفضل فريق في الدوري الإنجليزي، وكل الأهداف جاءت من أخطاء".

وحول الإقصاء مرتين من دوري الأبطال، أوضح "لا أعرف كيف يمكن أن يؤثر ذلك علي، ولم يكن لدينا الوقت للتفكير في أشياء كثيرة".

واختتم "تغيير فيدال؟ لقد كان جيدًا للغاية في الشوط الأول، وهو أبقانا في المباراة".