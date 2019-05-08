المركز العربي للتخطيط البديل ينشر خارطة عائدون لخبيزة وأم الشوف

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصدر المركز العربي للتخطيط البديل خارطة خاصة لقريتي خبيزة وأم الشوف، ضمن لواء حيفا الجنوبي، بمناسبة مسيرة العودة الـ22، التي تنظمها جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين بمشاركة الأطر والمؤسسات المختلفة.
وتُظهر الخارطة صورة جوية لمنطقة الروحة ووادي عارة، جنوبي مفرق "عين توت" (أم التوت) على شارع رقم 6، وشمال مفرق وادي عارة. وتبين هذه الصورة الحدود التاريخية للقرى والبلدات العربية ومواقعها، ضمن هذه المنطقة.
كذلك يظهر في الصورة الثانية خارطة قضاء حيفا الجنوبي الذي يمتد إلى حدود وادي الحوارث جنوب الخضيرة، حيث كانت منطقة عرب النفيعات خاتمة قضاء حيفا من الجهة الجنوبية الغربية على ساحل البحر المتوسط.
وتبين خارطة القضاء أسماء وحدود البلدات العربية، وحدود قضاء حيفا وأسماء العديد من الخرب الواقعة ضمنه.
وجرى إضافة جدول يبين تعداد السكان في قريتي خبيزة وأم الشوف في العام 1948، ومساحة مسطح البناء، ومساحة الأراضي، وعدد البيوت فيهما.
وتأتي هذه الخارطة ضمن الجهود التي يقوم بها المركز العربي للتخطيط البديل بمسح مسطحات القرى العربية المهجرة، وإظهار المعلومات التخطيطية الخاصة بها.
وسيتم توزيع هذه الخارطة في مسيرة العودة الـ22 إلى قرية خبيزة غدا، لتعزيز الذاكرة الجماعية وتوثيق الحقائق التاريخية ونقلها للأجيال الشابة.
وأكد المركز العربي للتخطيط البديل استعداده لتقديم المعلومات المتوفرة لديه لكل الجهات المعنية وأهالي القرى والبلدات المهجرة، وتقديم المعلومات التخطيطية التي تم رصدها في المركز للجمهور الراغب في ذلك.
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