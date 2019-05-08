بعد تأهل ليفربول: صلاح يقترب من إنجاز جديد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن النجم المصري محمد صلاح، بات على أعتاب تحقيق إنجاز جديد في حال مشاركته مع فريقه ليفربول الإنجليزي في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام الفائز بمباراة توتنهام هوتسبير وأياكس أمستردام، المقرر له يوم 1 حزيران/يونيو القادم بملعب "واندا ميترو بوليتانو" في مدريد.

وسيكون صلاح أول لاعب عربي يشارك بنهائي دوري أبطال أوروبا مرتين، إذ خاض نهائي النسخة الماضية من دوري الأبطال أمام ريال مدريد في المباراة التي خسرها الريدز (1-3) وتعرض للإصابة ولم يكمل اللقاء.

ويملك العرب سجلًا مميزًا في تاريخ نهائيات دوري الأبطال، حيث كان النجم الجزائري رابح ماجر، أول لاعب عربي يتأهل لنهائي البطولة مع فريقه بورتو البرتغالي خلال عام 1987.

وقاد ماجر فريقه للتتويج باللقب أمام بايرن ميونخ، حيث فاز بورتو (2-1)، وكان للجزائري نصيب من الهدفين بأحد أفضل أهدافه التاريخية، ليكون أول لاعب عربي يتوج بدوري الأبطال.

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وبعدها بعام، شارك المغربي رضوان حجري مع فريقه بنفيكا البرتغالي في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 1988 أمام آيندهوفون الهولندي.

وتواجد رضوان في اللقاء كبديل خلال الشوط الإضافي الثاني ولعب لمدة 8 دقائق فقط، وانتهت المباراة بفوز الفريق الهولندي بركلات الترجيح (6-5).

وكان المغربي مهدي بن عطية قد تواجد بنهائي 2017 مع فريقه يوفنتوس ضد ريال مدريد في المباراة التي انتهت بفوز الملكي (4-1)، واقتصرت مشاركته على التواجد بدكة البدلاء.

أما المغربي أشرف حكيمي لاعب ريال مدريد والمعار لبوروسيا دورتموند، فلم يتواجد بنهائي 2018 رغم مشاركته مع فريقه بأكثر من مباراة خلال نفس البطولة.