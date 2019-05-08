إصابة حرجة في حادث عمل بنتانيا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب عامل (72 عاما) بجروح بالغة الخطورة إثر سقوطه من علو 4 أمتار في منزل بمدينة نتانيا.

وقدم طاقم طبي العلاج الأولي للمصاب ومن ثم تم نقله إلى مستشفى "لنيادو" في المدينة وهو يعاني من إصابة حرجة في الرأس.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب إخطارها مكتب الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.

وفي هذا السياق، بلغ عدد الذين لقوا مصارعهم في حوادث عمل بالبلاد منذ مطلع العام الجاري ولغاية اليوم 21 عاملا، منهم 10 ضحايا عملوا في ورشات بناء، وأصيب عشرات العمال بجروح خطيرة في حوادث العمل.

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ويذكر أن حوادث العمل تزداد بوتيرة خطيرة، من حيث ارتفاع أعداد القتلى والإصابات في ورشات العمل وخاصة فرع البناء.

وتجدر الإشارة إلى أن غالبية ضحايا حوادث العمل في البلاد هم فلسطينيون وأجانب .