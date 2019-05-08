شعب: فانوس رمضان بارتفاع 6 أمتار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أبدع فنان الخردة الشاب وسيم بقاعي (35 عاما) من قرية شعب في الجليل، بإنشاء مجسم لفانوس مضيء ضخم، يبلغ ارتفاعه نحو ستة أمتار ووزنه يزيد على نصف الطن.

وتم تثبيت الفانوس عند مدخل بلدة شعب وتمت إضاءته خلال احتفال حاشد شارك فيه أهالي القرية في غرّة شهر رمضان الفضيل.

وقال الفنان وسيم بقاعي صاحب المجسمات والأعمال الفنية التي يصنعها من بقايا الحديد والخردة، إن "فانوس رمضان مصنوع بالأساس من حديد الصاج المقوى، وهو مزخرف ومرصع بالكواكب والنجوم من قاعدته إلى قمة ارتفاعه."

وأضاف أنه عندما شرع بالعمل على بناء المجسم، وضع نصب عينيه هدفا واضحا وهو أن يكون الفانوس أجمل مجسم رمضاني في البلاد.

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وأعرب بقاعي عن اعتزازه وافتخاره بالمجسم وبما يرمز إليه، وهو واحد من أبرز رموز الشهر الفضيل. وعن هذا العمل الفني، قال: "رغم أنه ليس بمعقد مثل سائر أعمالي السابقة إلا أنني ولأول مرة أستعين بالماكنات المتطورة في حفر الزخارف والأشكال، وذلك من أجل استغلال الوقت الضيق الذي كاد يحول دون إنجاز العمل مع بداية شهر رمضان الكريم".

وبهذا العمل يكون الفنان بقاعي قد أضاف "الفانوس الذهبي" إلى قائمة أبرز أعماله بعد الحصان العربي الأصيل والديناصور.

ويعتزم بقاعي عرض صور الفانوس في المعرض الدولي العالمي الذي سيشارك فيه مع مجموعة فنانين وفنانات من مختلف دول العالم في تركيا في شهر آب/ أغسطس المقبل.

وذكر أنه شعر بسعادة غامرة حين رأى أكثر من ألف شخص من أبناء بلدته يشاركون في إضاءة أحد أهم أعماله المنتشرة في بلدته وبلدات أخرى. وشكر بقاعي كل من ساهم وتعاون معه في إنجاز مشروع الفانوس وحفل الإضاءة.