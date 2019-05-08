مجد الكروم: الشرطة ترفض منح تصريح لتظاهرة ضد العنف

القدس - بواسطة محمد عز العرب - دعت اللجنة الشعبية في مجد الكروم، إلى أوسع مشاركة في التظاهرة الاحتجاجية على شارع رقم 85، في الوقت الذي رفضت فيه الشرطة منح تصريح لإقامة التظاهرة.
وقال اللجنة الشعبية في مجد الكروم، إن "مركز الشرطة في البلدة رفض منحنا تصريح لإقامة التظاهرة بذريعة أن الوقوف بجانب الشارع يهدد حياة المتظاهرين".
وأكدت اللجنة الشعبية أن "الشرطة وهي المسؤولة عن تفشي الجريمة والسلاح في المجتمع العربي تسعى لإفشال الوقفة وذلك بحجج واهية، وإننا عازمون على إقامتها بجانب شارع 85 حتى لو رفضت الشرطة ذلك".
ودعت اللجنة أهالي مجد الكروم وبلدات المنطقة للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية يوم السبت الموافق 11.5.2019، الساعة الخامسة مساء على شارع رقم 85 (المفرق الشرقي)، لتنديد ورفض دور وممارسات الشرطة في البلدات العربية.
وتأتي هذه التظاهرة ضمن سلسلة من الخطوات والفعاليات التي أقرتها اللجنة الشعبية في مجد الكروم بعد نصب خيمة الاعتصام في البلدة.
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