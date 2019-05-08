ردود فعل دولية بعد قرار طهران

القدس - بواسطة محمد عز العرب - الدولية للطاقة الذرية: نظام التفتيش لم يتغير بعد قرار طهران

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الأربعاء، إن نظام التفتيش الذي تقوم به في إيران لم يتغير رغم إعلان طهران، اليوم، أنها ستوقف الحد من مخزونها من المياه الثقيلة واليورانيوم المخصب.

ويستند نظام التفتيش هذا إلى بروتوكول إضافي لمعاهدة الحد من الانتشار النووي، وقد وافقت طهران على الالتزام به في إطار اتفاق العام 2015.

وقالت الوكالة الذرية إنه طالما أن إيران لم تتراجع عن التزامها بالبروتوكول، فإن مهمة التفتيش التي يقوم بها خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية تبقى كما هي.

وتتخذ الوكالة الذرية التابعة للأمم المتحدة من فيينا مركزا لها، وهي مكلفة بالإشراف على تطبيق الاتفاق النووي الذي وقعته طهران مع القوى الكبرى عام 2015 عبر وسائل تقنية متطورة وخبراء يعملون مباشرة على الأرض في إيران.

ونقلت "فرانس برس" عن روبرت كيلي من معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام قوله إن إيران "تبقى خاضعة لعمليات تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية وسيرى الجميع حقيقة ما يحصل"، مضيفا أن "الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستكون قادرة على متابعة كل ما يجري يوما بعد يوم".

وأكدت الوكالة على الدوام أن إيران تحترم التزاماتها الواردة في إطار اتفاق العام 2015 الذي انسحبت منه الولايات المتحدة قبل سنة.

لافروف: الوضع الجديد نشأ بسبب تصرف واشنطن غير المسؤول

عبر وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم، عن ثقته بأن موسكو ستنفذ كل التزاماتها وفق الاتفاق النووي.

وقال ظريف في كلمة ألقاها أثناء فعاليات في السفارة الإيرانية لدى موسكو: "إننا جاهزون للدفاع عن حقوقنا. لكن الوقت حان لأن ينفذ المجتمع الدولي التزاماته. واثق بأن تتصدر الحكومة الروسية في هذا المجال".

في المقابل، قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إن موسكو تثمن التزام إيران بالاتفاق النووي، مضيفا، في لقائه مع ظريف، أن الوضع الجديد بشأن الاتفاق النووي قد نشأ بسبب التصرف غير المسؤول لواشنطن.

ودعا لافروف الموقعين على الاتفاق النووي إلى الالتزام بالاتفاق، وذلك خلال مؤتمر صحافي في موسكو مع نظيره الإيراني.

وقال "اعتقد بأن الخطوات العملية الوحيدة التي ينبغي اتخاذها من أجل حل الوضع ... هي إقناع باقي المشاركين بالوفاء بالتزاماتهم".

ونقل عن مصادر في الكرملين قولها إن تبعات انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق تتبدى الآن.

وأكد الكرملين، اليوم، أن روسيا تبقى ملتزمة بالاتفاق النووي الإيراني منددا بـ"الضغط غير المنطقي" الذي دفع طهران إلى تعليق بعض تعهداتها في إطار الاتفاق التاريخي.

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وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إن الرئيس فلاديمير بوتين يبقى ملتزما بالاتفاق، وإنه ليس هناك بدائل له "في الوقت الراهن".

وأضاف بيسكوف أن "بوتين تحدث مرارا عن تداعيات الخطوات غير المدروسة تجاه إيران، أي القرار الذي اتخذته واشنطن".

وقال إن روسيا ستعمل مع دول أوروبية للحفاظ على "استمرارية فاعلية" الاتفاق النووي، مؤكدا أنه من المبكر جدا مناقشة احتمال انضمام روسيا لعقوبات ضد طهران.

وأضاف أن "بوتين سبق أن قال إن قرارات اعتباطية وغير مدروسة هي التي تمارس ضغطا غير منطقي وتسبب الخطوات العكسية التي نواجهها".

وزيرة الجيوش الفرنسية لا تستبعد فرض عقوبات أوروبية على إيران

أعلنت وزيرة الجيوش الفرنسية، فلورنس بارلي، اليوم، أنها لا تستبعد قيام الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على إيران، بعد إعلانها تعليق بعض التزاماتها الواردة في إطار الاتفاق النووي مع القوى الكبرى الموقع عام 2015.

وقالت الوزيرة في تصريح ل"بي إف إم تي في" و"راديو مونتي كارلو" إن "ذلك يدخل في إطار الأمور التي ستبحث".

وتابعت من دون التعليق مباشرة على القرار الإيراني الأخير "في حال لم يتم التقيد بهذه الالتزامات، من الطبيعي أن تكون هذه المسألة قيد البحث".

وكانت الرئاسة الفرنسية قد اعتبرت، الثلاثاء، أن على الدول الأوروبية الرد بشكل "واضح جدا" من بروكسل على أي إعلان يصدر عن طهران.

وقال قصر الإليزيه في بيان "لا نرغب بأن تتخذ طهران قرارات تخرق الاتفاق النووي، لأننا في حال حدوث ذلك سنكون مجبرين على تطبيق ما هو وارد في الاتفاق، أي إعادة العمل بالعقوبات".

الصين: واشنطن زادت من حدة التوتر

قالت الصين إن الولايات المتحدة "زادت من حدة التوتر" بشأن القضية النووية الإيرانية.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية، قنغ شوانغ، اليوم الأربعاء، أن الصين تقدر "التنفيذ الصارم" لإيران لاتفاقها النووي لعام 2015، الذي انسحب منه الرئيس الأميركي العام الماضي.

وقال قنغ إن الصين "تدعو جميع الأطراف المعنية إلى ممارسة ضبط النفس" وتجنب تصعيد التوتر.

جاءت تعليقات قنغ بعد تحرك واشنطن لنشر حاملة طائرات وقاذفة قنابل لمواجهة تهديدات غير محددة من طهران.