هموم الهُويّة | معرض رقميّ

القدس - بواسطة محمد عز العرب -

تستضيف "دار النمر للفنّ والثقافة" و"مؤسّسة الدراسات الفلسطينيّة" في بيروت، كلًّا من الفنّانين نبيل عناني، وسليمان منصور، وتيسير بركات، وفيرا تماري، ضمن ندوة ومعرض فنّيّ جماعيّ، ويُعتبر هؤلاء الفنّانون الأربعة من مؤسّسي حركة الفنّ الحديث في فلسطين، وأعضاء في "رابطة الفنّانين الفلسطينيّين".

تجدر الإشارة إلى أنّ أعمالهم الفنّيّة المعروضة في هذا المعرض، تعود إلى مجموعات خاصّة بهم، وإلى "مجموعة النمر الفنّيّة"، وإلى "مجموعة رولا العلمي".

كان عناني ومنصور وبركات وتماري، قد أسّسوا في خضمّ أحداث الانتفاضة الأولى "1987 – 1991"، "جماعة التجريب والإبداع"، بصفتها إطارًا يجمع بين فنّانين منغمسين بصورة كلّيّة في ممارسة فنّيّة، تطمح إلى تعبير جماعيّ عن تطلّعات الشعب الفلسطينيّ في التحرّر من الاحتلال؛ إذ قدّمت أعمالهم الجديدة - مع احتفاظ كلٍّ منهم بأسلوبه الخاصّ - هامشًا لمزيد من مساحات التجريب والإبداع؛ وذلك باستخدام خامات البيئة الفلسطينيّة، والاستغناء - قدر الإمكان - عن الخامات المستوردة، ومقاطعة مزوّديها الإسرائيليّين.

وقد بلورت أعمال هؤلاء الفنّانين الجماعيّة، فضلًا عن أعمالهم الفرديّة، الّتي أُنتجت في السبعينات، طرقًا يمكن الفنّ من خلالها أن يصبح وسيلة ترويج المقاومة، وأداة للتوعية المدنيّة والشعبيّة في فلسطين المحتلّة.

سعى أعضاء هذه المجموعة، في مطلع التسعينات، إلى إيجاد مؤسّسة فنّيّة تشكيليّة، يكون مقرّها القدس؛ فقاموا بترميم منزل ذي طابع عربيّ في المدينة، وأسّسوا في سنة 1995 "مركز الواسطي للفنون في القدس"، الّذي بدأ نشاطه بإقامة العديد من المعارض المهمّة، منها "معرض الفنّ العربيّ المعاصر"، و"معرض من المهجر إلى الوطن"، وبعض المعارض الشخصيّة لفنّانين محلّيّين وأجانب، وطرحوا - أيضًا - مشروع "توثيق الحركة التشكيليّة الفلسطينيّة"، عبر ثلاث مراحل، وثّقوا في الأولى الفنّ الفلسطينيّ في الوطن، وفي الثانية الفنّ الفلسطينيّ في الأردنّ، ولم يفلحوا في تنفيذ الثالثة، وهي توثيق الفنّ الفلسطينيّ في الشتات؛ لعوامل مادّيّة وفنّيّة.

أقيم أوّل معرض جماعيّ للفنّانين الأربعة في القدس عام 1989، واستوحى فكرة الدولة الفلسطينيّة الحرّة والمستقلّة، وجال معرض "رؤًى جديدة" في الأردنّ وألمانيا وإيطاليا والولايات المتّحدة، أمّا "هموم الهُويّة"، فهو أوّل معرض جماعيّ لهؤلاء الفنّانين الأربعة في بيروت.

تنشر "فُسْحَة - ثقافيّة فلسطينيّة" بعضًا من أعمال هذا المعرض.

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بدون عنوان، نبيل عناني، 2001

زفاف، تيسير بركات، 2014

بدون عنوان، سليمان منصور، 1984