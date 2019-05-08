شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة جميع وزراء الحكومة الأردنية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات: قدم الفريق الوزاري الأردني استقالته الأربعاء تمهيداً لإجراء تعديل وزاري على حكومة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز. ووفقاً لوكالة الأنباء الأردنية “بترا”، فقد طلب الرزاز من الوزراء تقديم الاستقالات لإجراء التعديل على حكومته خلال الأيام المقبلة. وشهد الأردن مطلع الشهر الحالي تغييرات في القيادات الأمنية شملت رئيس جهاز المخابرات العامة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر استقالة جميع وزراء الحكومة الأردنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.