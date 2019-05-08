انت الان تتابع إطلاق سراح صحفيي «رويترز» المسجونين في ميانمار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صحفي رويترز

أطلقت السلطات في ميانمار، الثلاثاء، سراح صحفيي وكالة «رويترز» اللذين سجنا بعد إدانتهما بتهمة خرق قانون الأسرار الرسمية، بعد حصولهما على عفو رئاسي. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، جاء إطلاق سراحهما بعد أن أمضيا 500 يوم خلف القضبان، في سجن على مشارف يانجون. وأدين الصحفيان وا لون، البالغ من العمر 33 عاما، وتشاو سو أو، البالغ من العمر 29 عاما، في سبتمبر الماضي، وحكم عليهما بالسجن 7 أعوام في قضية أثارت تساؤلات بشأن مدى تقدم ميانمار نحو الديمقراطية، وقوبلت بإدانة من دبلوماسيين ومدافعين عن حقوق الإنسان.

ويعتقد أنصار الصحفيين، أنهما عوقبا على خلفية تحقيق بمقتل 10 من الروهينجا المسلمين في ولاية راكين غربي ميانمار، في سبتمبر 2017، وحاز تحقيقهما على جائزة «بوليتزر» المرموقة في الصحافة.وسارعت الأمم المتحدة إلى الترحيب بإطلاق سراح الصحفيين، معتبرة إياه «خطوة نحو مزيد من حرية الصحافة وإشارة لالتزام الحكومة