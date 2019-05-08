شكرا لقرائتكم خبر عن «البنك الدولي»: مصر تحتاج إلى 50 مليار دولار استثمارات من القطاع الخاص والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (القاهرة)

أكد رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس دعم البنك لجهود الحكومة المصرية في مواصلة عملية الإصلاح الاقتصادي وما توفره تلك الإصلاحات من فرص واعدة في السوق المصرية في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتي تستهدف خفض معدلات الفقر والبطالة وتحسين الأوضاع المعيشية.

وقال «مالباس» في حديثه نشر اليوم (الأربعاء) أن مصر قامت بإصلاحات قوية وتمتلك فرصًا واعدة لتقوية اقتصادها وتوفير فرص العمل وجذب الاستثمارات في مجالات الطاقة والسياحة والزراعة، لافتًا النظر إلى أن محفظة مشاريع البنك الدولي في مصر تمثلت في 26 مشروعًا بإجمالي تمويل يصل إلى 6.6 مليارات دولار.

ونبه رئيس البنك الدولي إلى أن مصر تحتاج إلى 50 مليار دولار استثمارات من القطاع الخاص،مثمنًا ما يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسي من جهود كبيرة في هذا الشأن لتهيئة البيئة التشريعية ودعم أصحاب المشاريع الصغيرة ورواد الأعمال.

وأوضح أن البنك الدولي لا يمكنه التحكم في معدل النمو الاقتصادي العالمي ولكنه يقوم بدور محفز للنمو في الدول النامية ومساعد على ذلك، لافتًا الانتباه إلى أن الاستقرار والأمن مكونان أساسيان وضروريان للنمو الاقتصادي في أي دولة.