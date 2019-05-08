اسماء السيد - موسكو: أكد الكرملين الأربعاء أن روسيا لا تزال ملتزمة بالاتفاق النووي الإيراني منددًا بـ"الضغط غير المنطقي" الذي دفع طهران إلى تعليق بعض تعهداتها في إطار الاتفاق التاريخي.
وأكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف "التزام" موسكو بالاتفاق منددا بـ"القرارات الاعتباطية وغير المدروسة التي مارست ضغطا غير منطقي على إيران".
كانت هذه تفاصيل خبر روسيا تؤكد أنها لا تزال ملتزمة بالاتفاق النووي الايراني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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