روسيا تؤكد أنها لا تزال ملتزمة بالاتفاق النووي الايراني

اسماء السيد - موسكو: أكد الكرملين الأربعاء أن روسيا لا تزال ملتزمة بالاتفاق النووي الإيراني منددًا بـ"الضغط غير المنطقي" الذي دفع طهران إلى تعليق بعض تعهداتها في إطار الاتفاق التاريخي.

وأكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف "التزام" موسكو بالاتفاق منددا بـ"القرارات الاعتباطية وغير المدروسة التي مارست ضغطا غير منطقي على إيران".

