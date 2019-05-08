بومبيو: بغداد وعدت بـ"حماية" المصالح الأمريكية

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أنّ المسؤولين العراقيين الذين التقاهم خلال زيارته المفاجئة إلى بغداد، مساء الثلاثاء، وكان دافعها بحث التصعيد الإيراني، تعهّدوا أمامه بتوفير "الحماية المناسبة" لمصالح الولايات المتحدة في بلدهم.

وقال "بومبيو" للصحفيين، الذين رافقوه في رحلته إلى العاصمة العراقية "لقد تحدّثنا عن أهميّة أن يضمن العراق قدرته على توفير الحماية المناسبة للأمريكيين في بلدهم"، مشيراً إلى أنّ المسؤولين العراقيين "أظهروا لي أنّهم يدركون أن هذه مسؤوليتهم"، وفقا لـ"سكاي نيوز".

وتأتي زيارة وزير الخارجية الأمريكي إلى بغداد، بعد أن ألغى بومبيو زيارة مقررة إلى العاصمة الألمانية برلين، ولم تعلن وزارة الخارجية عن زيارة بومبيو إلى العراق، وأكد بومبيو للصحفيين الذين رافقوه في رحلته إلى العاصمة العراقية "أريد الذهاب إلى بغداد للتحدث مع القيادة هناك لأؤكد لهم استعدادنا لمواصلة ضمان أن العراق دولة ذات سيادة ومستقلة".

ونوه بومبيو بأن مخاوف أمريكا بشأن سيادة العراق ليست جديدة وتريد أن يكون العراق مستقلا ولا يدين بالفضل لدولة أخرى، وجاءت زيارة بومبيو إلى العراق في وقت تكثف إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضغط على إيران، وسط توتر متصاعد بين طهران وواشنطن.