شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولى مشيدا بافتتاحات الإسماعيلية: رسالة بأن مصر تضع تنمية سيناء كأولوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء أعضاء الحكومة، والشعب المصرى العظيم، بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، داعياً الله عز وجل أن يُعيد هذه الأيام على مصر وشعبها الأبي بالخير واليُمن والبركات.

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وأشاد رئيس الوزراء بالمشروعات القومية العملاقة التى افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي في الإسماعيلية، والتى أوضحت حجم الجهد المبذول من جانب الدولة لتحقيق التنمية المنشودة فى سيناء ومحافظات القناة، لاسيما تدشين أنفاق قناة السويس، مؤكداً أنها رسالة واضحة للعالم كله أن مصر تضع تنمية سيناء على أجندة اهتماماتها، لافتاً إلى أن الدولة بدأت وتواصل تنفيذ مشروعات فى هذه المنطقة باستثمارات تقدر بنحو 800 مليار جنيه، حتى 2020، وهذا يضع على الحكومة مسئولية ضرورة الالتزام بالاستمرار في هذه المعدلات من العمل والإنجاز لتحقيق التنمية المنشودة، وطالب الوزراء بضرورة متابعة تنفيذ المشروعات، بمختلف تفاصيلها، خاصة المشروعات التي سيتم الانتهاء منها في نهاية يونيو 2020.