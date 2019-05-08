شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يتكفل بتجديد شقة عاملة بالقطاع التجارى تعرضت للحريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وتنفيذا لتعليمات الفريق وزير الطيران المدنى، قام المهندس أحمد فوزى رئيس شركة ميناء القاهرة الجوى بتشكيل لجنة لحصر كافة التلفيات التى لحقت بالشقة والقيام فوراً بإصلاحها وتجديدها. جدير بالذكر أن وزير الطيران تكفل في لفته انسانية سابقة بالمصاريف المالية لتجديد شقة عامل بمطار القاهرة تعرضت للحريق.

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