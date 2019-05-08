شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس تضامن النواب: التمكين الاقتصادى للمرأة لن يتم إلا بإحياء الحرف اليدوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن والأسرة وذوى الإعاقة، إن المرأة المصرية لعبت دورا مهما فى المجتمع المصري لاسيما بعد ثورة 25 يناير، حيث أظهرت انتمائها الشديد للدولة والحفاظ على الدولة المصرية. جاء ذلك خلال إجتماع لجنة التضامن والأسرة بمجلس النواب اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى لمناقشة مشروع موازنة المجلس القومى للمرأة للعام المالي 2019/2020 فى حضور الدكتور مايا مرسى رئيس المجلس القومي للمرأة وممثلى وزارتى التخطيط والمالية.

وهنأ القصبى، المرأة المصرية بعد الاستحقاق الذى اكتسبته بموجب التعديلات الدستورية على دستور 2014، بحصولها على نسبة لا تقل عن 25% من مقاعد مجلس النواب، مؤكداً أن الدولة مكنت المرأة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.

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ولفت القصبى، إلى أهمية التمكين الاقتصادى للمرأة بإحياء الحرف اليدوية، لاسيما وأن المنتجات المصرية تستطيع تحقيق ميزة تنافسية لتميزها.

وأشار رئيس لجنة التضامن الإجتماعي بمجلس النواب، إلى أن المجلس القومى للمرأة من المجالس الهامة وتابعنا إدائها خلال المرحلة السابقة، وكل المؤشرات طيبة، ونتمني منها المزيد، لاسيما وأننا أمام مرحلة قادمة مهمة.