شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة الخطة والموازنة: التصريحات المقلقة والمُزعجة مسئولية من يُصرح بها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وفى بداية الاجتماع، وجه الدكتور حسين عيسى رسالة بشأن ما تم تداوله من تصريحات لوزيرى التربية والتعليم والصحة خلال اجتماعات اللجنة فى اليومين الماضيين، لافتا إلى أن لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان تناقش الموازنة العامة للدولة وهى أهم وثيقة يتم مناقشتها لتفعيل للدور الرقابى الحقيقى لمجلس النواب، قائلا "فى برلمانات العام كله كان السبب الرئيسى فى إنشاءها مناقشة الموازنة والحساب الختامى، وكل برلمانات العالم بدأت بلجنتين فقط هما الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة".

وتابع عيسى، قائلا:"أعضاء اللجنة يقومون بدور تاريخى بمنتهى الأمانة والشفافية والإخلاص والمهنية، ولا نبغى سوى الله والوطن والدولة والشعب، وكل من يتحدث ويُصرح هو مسئول عن تصريحاته، والجلسات كانت علنية، وعلى الرغم من نص اللائحة على أن جلسات اللجان النوعية غير علنية إلا بإذن رئيس اللجنة، إلا أننا نُرسى تقاليد برلمانية موجودة منذ سنوات طويلة إن الجلسات علنية بحضور الصحافة والإعلام إلا فى حالات معينة تستدعى أن تكون سرية أو مُغلقة".

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وأوضح رئيس لجنة الخطة والموازنة أن هناك معايير عالمية فى شفافية إعداد الموازنة العامة للدولة، وأول هذه المعايير هو حضور الصحافة والإعلام، ونقل وجهات النظر المتباينة فى إطار ديمقراطى كامل، وتابع "من حق الشعب أن يعرف كيفية تصرف الحكومة فى أمواله، الشعب هو من يمول عجز الموازنة بالودائع، والتصريحات المقلقة والمُزعجة مسئولية من يُصرح وحده، لجنة الخطة والموازنة تعمل بمهنية وحرفية بفضل أعضائها والعمالقة الموجودين فيها".

واختتم عيسى كلمته، قائلا:"ندعوا إلى المسئولية الكاملة، مسئولية من يطلق التصريح، ومسئولية الصحفى الأمين على المهنة ومن يوصل المعلومة السليمة للقارئ، أثق تماما فى المسئولية المهنية للصحفيين والنواب والحكومة".