شكرا لقرائتكم خبر عن الأحد.. "اقتصادية البرلمان" تناقش تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، 6 اجتماعات خلال الأسبوع القادم، الاجتماع الأول صباح يوم الأحد لاستكمال نظر مشروع الموازنة العامة للعام المالى 2019/2020 الخاصة بوزارة التجارة و الصناعة والهيئات والجهات التابعة لها، الهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات، وصندوق تنمية الصادرات.

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وتعقد اللجنة الاجتماع الثانى صباح يوم الأحد أيضا، لنظر قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.

أما الاجتماعين الثالث والرابع سيكونان صباح يوم الاثنين لنظر قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بشان لجنة تعزيز النزاهة والشفافية بالشركات، وتستأنف اللجنة الاقتصادية مناقشة نفس الموضوع فى اجتماعيها الخامس والسادس صباح يوم الثلاثاء.